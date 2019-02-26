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Общество

В городе на Ловати 28 февраля заработает мобильная приёмная прокурора области

26 февраля 2019 года, 11:49

В четверг, 28 февраля с 12.00 в Великих Луках будет работать мобильная приемная прокурора области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В рамках работы мобильной приемной принимать граждан будет заместитель прокурора области Сергей Левшаков, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в здании прокуратуры города Великие Луки.

Записаться на прием можно по телефонам 8(81153) 3-96-93 (прокуратура района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).

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