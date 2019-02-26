Жителя островской деревни Карпово подозревают в «пьяном» убийстве женщин

В Островском районе задержали подозреваемого в убийстве двух человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Сообщение об обнаружении в одной из квартир в деревне Карпово Островского района тел двух женщин с признаками насильственной смерти поступило в полицию 23 февраля.

По версии следствия, к преступлению причастен ранее судимый 48-летний местный житель, который вечером 23 февраля, будучи пьяным, в ходе ссоры с 55-летней сожительницей нанес ей, а также ее 78-летней матери удары ножом. От полученных ранений последние скончались на месте преступления.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.