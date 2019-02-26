Запущен конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области

Объявлен открытый конкурс по разработке музыки для утвержденного текста гимна Псковской области. Соответствующее решение принято 25 февраля на заседании Геральдического совета при администрации региона, которое провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На данный момент Геральдическим советом области одобрен только текст гимна. Из-за отсутствия музыки законопроект «О гимне Псковской области» окончательно не утвержден депутатами областного Собрания. Обращение о проведении творческого конкурса по разработке музыкального сопровождения поступило в адрес администрации региона в конце января от членов Общественной палаты области.

«Разработка музыкального сопровождения к тексту гимна - наша перспективная задача на первое полугодие текущего года. Это позволит полностью закрыть вопрос с официальными символами, который более 25 лет не находил своего решения», - отметил глава региона Михаил Ведерников на заседании.

Конкурс продлится до 15 апреля. Свои проекты на рассмотрение жюри могут представить все желающие.

Согласно техническому заданию к конкурсу, музыка гимна должна иметь торжественный, строгий, величественный характер, размеренный маршевый ритм и быть эмоционально яркой. Диапазон и тональность мелодии должны быть удобными для исполнения хоровым коллективом любого уровня: от самодеятельного до профессионального.