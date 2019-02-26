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Общество

Официальным «Днем флага и герба Псковской области» может стать 20 февраля

26 февраля 2019 года, 09:38

20 февраля может стать официальным «Днем флага и герба Псковской области». Соответствующее обращение о внесении изменений в законопроект «О памятных датах» направлено в адрес Общественной палаты региона от членов Геральдического совета при администрации Псковской области.

С предложением расширить перечень региональных памятных дат в рамках заседания областного Геральдического совета выступил вице-губернатор Николай Цветков. Глава региона Михаил Ведерников инициативу поддержал, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

В конце декабря членами Общественной палаты региона был подготовлен законопроект «О памятных датах Псковской области», где нашли отражение более 50 памятных дат в честь освобождений городов, выдающихся деятелей, связанных с областью, событий. 20 февраля Геральдическим советом при президенте РФ были официально зарегистрированы герб и флаг региона.

Сейчас продолжается работа над гимном Псковской области. Сегодня в рамках заседания Геральдического совета области было объявлено о старте творческого конкурса по разработке музыки к тексту гимна.

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