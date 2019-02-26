Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Юный шахматист Наум Руденко впервые завоевал титул чемпиона Псковской области

26 февраля 2019 года, 09:42

В Пскове завершились главные соревнования среди шахматистов нашей области — чемпионаты по классическим шахматам среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в спортивном клубе областной Федерации шахмат в Ледовом дворце и приурочены к 220-летнему юбилею первого русского шахматного мастера, уроженца Опочки Александра Петрова.

Турнир в Ледовом дворце собрал сильнейших шахматистов. На фото Александр Шпак и Григорий Шаранков.
Фото Федерации шахмат Псковской области.
В финале мужского чемпионата области играли чемпионы и призеры городских и районных отборочных соревнований. Уверенную победу одержал один из ведущих юниоров области, мастер ФИДЕ Наум Руденко. Он впервые в своей спортивной карьере завоевал титул чемпиона области среди мужчин по шахматам, выиграв семь партий и две завершив вничью. Серебряная медаль вручена мастеру ФИДЕ Одиссею Сулейманянцу из Пушкинских Гор. Бронзовая медаль у кандидата в мастера спорта России Сергея Кудряшова из Пскова, который по результату в личной встрече обошел своего преследователя, набравшего равное с ним число очков, также кандидата в мастера спорта России Григория Шаранкова.

Среди женщин в упорной борьбе Виктория Емельянова из города Великие Луки защитила свой титул чемпионки области среди женщин по шахматам. Сегодня она еще является и действующей победительницей первенства СЗФО 2018 года среди девушек. Второй в чемпионате среди женщин финишировала представительница Пскова Яна Беспалова, отставшая от чемпионки на пол-очка. Бронзовая награда досталась также юной великолучанке Татьяне Коршаковой.

Соревнования стали отборочными к чемпионатам СЗФО 2019 года по шахматам, которые уже в начале марта стартуют в Санкт-Петербурге. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские спасатели: На многих участках рек и озер региона наблюдаются промоины
Семейный спортивный фестиваль пройдёт в Пскове в ближайшую субботу
Полицейские развесили на ручках автомобилей листовки для псковских водителей
Розыгрыш мешка муки и шумные хороводы: Программа Масленицы в Изборском музее-заповеднике
Джейсон Стэйтем стал самым востребованным актером среди клиентов Tele2
Мошенница представилась сотрудницей банка и украла у великолучанина почти 7 тысяч рублей
В городе на Ловати 28 февраля заработает мобильная приёмная прокурора области
«Пару года» ищут в Псковской области
Жителя островской деревни Карпово подозревают в «пьяном» убийстве женщин

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Рекорды
26 февраля 10:24

Молния-Шабанов

Псковский легкоатлет недосягаемо быстр на самой короткой беговой дистанции

Спорт / Соревнования
21 февраля 10:51

Упёрлись в потолок

Впервые за 10 лет псковская гимнастка-художница приняла участие в соревнованиях всероссийского уровня

Спорт / Визит
14 февраля 11:03

Шепелеада

День зимних видов спорта вновь прошел в Псковской области под протекцией олимпийского чемпиона Сергея Шепелева