Юный шахматист Наум Руденко впервые завоевал титул чемпиона Псковской области

В Пскове завершились главные соревнования среди шахматистов нашей области — чемпионаты по классическим шахматам среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в спортивном клубе областной Федерации шахмат в Ледовом дворце и приурочены к 220-летнему юбилею первого русского шахматного мастера, уроженца Опочки Александра Петрова.

В финале мужского чемпионата области играли чемпионы и призеры городских и районных отборочных соревнований. Уверенную победу одержал один из ведущих юниоров области, мастер ФИДЕ Наум Руденко. Он впервые в своей спортивной карьере завоевал титул чемпиона области среди мужчин по шахматам, выиграв семь партий и две завершив вничью. Серебряная медаль вручена мастеру ФИДЕ Одиссею Сулейманянцу из Пушкинских Гор. Бронзовая медаль у кандидата в мастера спорта России Сергея Кудряшова из Пскова, который по результату в личной встрече обошел своего преследователя, набравшего равное с ним число очков, также кандидата в мастера спорта России Григория Шаранкова.

Среди женщин в упорной борьбе Виктория Емельянова из города Великие Луки защитила свой титул чемпионки области среди женщин по шахматам. Сегодня она еще является и действующей победительницей первенства СЗФО 2018 года среди девушек. Второй в чемпионате среди женщин финишировала представительница Пскова Яна Беспалова, отставшая от чемпионки на пол-очка. Бронзовая награда досталась также юной великолучанке Татьяне Коршаковой.

Соревнования стали отборочными к чемпионатам СЗФО 2019 года по шахматам, которые уже в начале марта стартуют в Санкт-Петербурге.