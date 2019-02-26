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Спорт

«Псков-747» проверился накануне рестарта сезона

26 февраля 2019 года, 09:03

Футбольный клуб «Псков-747» занял третье место по итогам юбилейного XX Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента в СЗФО. Соревнования в Санкт-Петербурге завершились в минувшие выходные дни.

У псковского клуба все системы в норме. Не повезло с удачей в полуфинале.
Фото Межрегиональной организации футбола «Северо-Запад»
В полуфинале псковичи встречались со «Звездой». Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти точнее оказались петербуржцы — 5:4. В матче за третье место наша команда обыграла спортшколу «Зенита» со счетом 2:0. Победителем турнира стал «Ленинградец», обыгравший «Звезду».

Отметим, что лучшим полузащитником турнира признан игрок ФК «Псков-747» Андрей Почипов. 

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