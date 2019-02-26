«Псков-747» проверился накануне рестарта сезона

Футбольный клуб «Псков-747» занял третье место по итогам юбилейного XX Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента в СЗФО. Соревнования в Санкт-Петербурге завершились в минувшие выходные дни.
Футбольный клуб «Псков-747» занял третье место по итогам юбилейного XX Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента в СЗФО. Соревнования в Санкт-Петербурге завершились в минувшие выходные дни.
Отметим, что лучшим полузащитником турнира признан игрок ФК «Псков-747» Андрей Почипов.