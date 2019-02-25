Псковские дзюдоисты привезли награды с первенства Северо-Западного Федерального округа

В спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» Великих Лук прошло первенство Северо-Западного Федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2005-2006 годов рождения). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие более 200 борцов из Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Калининградской, Архангельской областей и Республики Коми.

Серебряным призером, выиграв 4 схватки из пяти, стал Николай Строгонов, 2005 года рождения в весовой категории 46 кг, воспитанник псковского спортцентра «Бригантина». Тренирует юношу Беги Нанскани, тренер высшей квалификационной категории, мастер спорта СССР по дзюдо.

Бронзовым призером соревнований стал воспитанник ДСО «Динамо (г. Псков) Владислав Долганов, 2006 года рождения в весовой категории 38 кг (тренер Вячеслав Елькин).