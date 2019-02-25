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Общество

Более 300 заявок поступило на региональный кадровый конкурс «Лидер года»

25 февраля 2019 года, 16:31

Заявочная кампания на участие в региональном кадровом конкурсе «Лидер года» завершена. По ее итогам организаторы собрали более 300 заявок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной адмнистрации.

Наибольшее количество анкет конкурсантов поступило из города Пскова, около трети заявившихся — жители районов Псковской области. Средний возраст участников — 32 года.

Следующим этапом конкурса станет тестирование и оценка компетенций: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.

По итогам тестов 50 лучших конкурсантов примут участие в очном этапе, обучающей программе, которая пройдет со 2 по 17 марта. Затем последует защита индивидуальных проектов, собеседования и определение финалистов. Финальный этап пройдет с 25 по 31 марта.

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