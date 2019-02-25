Светлана Иванова: Планирую вязать одежду для домашних питомцев – собачек и кошек

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.
Светлана Иванова вяжет игрушки и одежду для малышей, а также «рисует» шерстяные картины.
Шерстяная акварель — современный вид декоративно-прикладного искусства - «рисование» с помощью шерстяных волокон различных цветов и оттенков. Шерсть выкладывают слоями, за счет этого образуется одновременно и объёмность, и фактурность картины, и цветовой эффект, схожий с художественными работами в технике акварели с характерными разводами.
Фото предоставлено Светланой Ивановой.
Фото предоставлено Светланой Ивановой.
В наступившем творческом сезоне мне хочется уделять больше времени творчеству. Огромное количество идей ждет реализации. Планирую вязать одежду для домашних питомцев – собачек и кошек.
Светлана Иванова, мастерНа ярмарке «АRT-ель» Светлана Иванова представит весенние шапочки, шарфы, митенки; картины праздничной весенней тематики; а также игрушки, слингобусы, грызуночки для малышей и вязаную одежду для кукол.
Фото предоставлено Светланой Ивановой.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.
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