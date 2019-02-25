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Культура / Выставка

Ольга Ильина: Связала новых ежиков, слоников, котиков и героев любимых мультфильмов

25 февраля 2019 года, 14:38

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

Новый год мастер начала с кардинального обновления ассортимента.

Фото предоставлено Ольгой Ильиной.
Ольга Ильина вяжет игрушки, говорит, что этот процесс ее умиротворяет и успокаивает.

Фото предоставлено Ольгой Ильиной.

Цели и планы у меня самые простые и желаемые для каждого творческого человека: расти и процветать! Конечно же, остались любимые изделия, от которых я просто не могу отказаться, и их так же любят мои покупатели, но и без новинок я не смогла. В этом году хочу побольше участвовать в ярмарках, т.к. в прошлом году мои желания в этом не оправдались. Для весенней ярмарки я приготовила много новинок. Связала новых ежиков, слоников, лошадок, котиков, новых героев любимых мультфильмов, даже старые игрушки я связала в обновленных цветах.

Ольга Ильина, мастер
Всем участникам ярмарки Ольга желает творческого вдохновения. А посетители, уверена она, обязательно почувствуют тепло, которое исходит от ее игрушек, ведь они позволяют создавать дома уютную и радостную атмосферу. 

Фото предоставлено Ольгой Ильиной.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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