Ольга Ильина: Связала новых ежиков, слоников, котиков и героев любимых мультфильмов

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

Новый год мастер начала с кардинального обновления ассортимента.

Цели и планы у меня самые простые и желаемые для каждого творческого человека: расти и процветать! Конечно же, остались любимые изделия, от которых я просто не могу отказаться, и их так же любят мои покупатели, но и без новинок я не смогла. В этом году хочу побольше участвовать в ярмарках, т.к. в прошлом году мои желания в этом не оправдались. Для весенней ярмарки я приготовила много новинок. Связала новых ежиков, слоников, лошадок, котиков, новых героев любимых мультфильмов, даже старые игрушки я связала в обновленных цветах.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.