Виктор Лижечко: Для посетителей «ART-ели» приготовил поделки с росписью по декупажу

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.
Мастер Виктор Лижечко занимается росписью по декупажу. Такая техника декорирования позволять украсить любой предмет и дать новую жизнь старым вещам.
Виктор Лижечко рассказал, что новые творческие идеи есть, но пока они «на стадии разработки». Также мастер намерен принять участие во всех ярмарках.
Фото предоставлено Виктором Лижечко.
Для посетителей весенней «ART-ели» Виктор Лижечко приготовил поделки с росписью по декупажу.
Фото предоставлено Виктором Лижечко.
Ожидаю большого количества посетителей ярмарки.
Виктор Лижечко, мастер
Фото предоставлено Виктором Лижечко.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.
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