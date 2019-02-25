Юлия Полушкина: Для ярмарки «ART-ель» создаю весеннюю коллекцию бижутерии

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

Изготовлением бижутерии из натуральных камней мастер Юлия Полушкина занимается уже два года и планирует совершенствовать свое творчество на различных мастер-классах, делать новые украшения на радость своим покупателям.

Сейчас я работаю над новой весенней коллекцией. Это будут украшения в виде цветов, бабочек и других атрибутов весны. В них использую больше фурнитуры из металла.

- Подбор бижутерии – дело индивидуальное. Здесь сложно ориентироваться на какие-то правила или гороскоп. Нужно полагаться на свои ощущения, - отмечает девушка.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.