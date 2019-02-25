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Происшествия

Разыскивается житель Порхова, укравший у великолучанина контейнер с едой

25 февраля 2019 года, 11:04

Великолукские полицейские установили личность молодого человека, подозреваемого в грабеже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, утром 24 февраля у дома по проспекту Гагарина в Великих Луках у 32-летнего горожанина незнакомец с применением насилия открыто похитил рюкзак, в котором были термос и контейнер с едой, после чего скрылся.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в данном противоправном деянии установлена. Это – 23-летний безработный, судимый житель Порхова. В настоящее время ведется его розыск.

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