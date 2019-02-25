Лия Карпович: Очень хочу освоить новые приёмы в скрапбукинге и декупаже

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

В новом сезоне жду вдохновения и интереса покупателей к моему творчеству! Хотела бы принимать участие во всех ярмарках хендмейда, которые будут проходить в Пскове. Планирую проводить мастер-классы для детей по скрапбукингу и декупажу.

Как рассказала Лия Карпович декорированием полезных вещей, она занимается уже давно, но есть к чему стремиться.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.