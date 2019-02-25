Житель Красногородска пригрозил бывшей супруге ножом и пойдёт под суд

В Красногородске будут судить местного жителя, угрожавшего убийством своей бывшей жене. Об этом «Псковской правде» сообщил Прокурор района младший советник юстиции Виктор Удальцов.

В ходе предварительного расследования установлено, что между бывшими супругами, которые в настоящее время совместно проживают в одной квартире, произошла ссора и мужчина, не имея других аргументов, находясь в состоянии опьянения, взял в руку кухонный нож и стал угрожать женщине физической расправой. Ранее мужчина также привлекался к уголовной ответственности за данное преступление и также в отношении бывшей супруги.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.