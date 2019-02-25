Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Житель Красногородска пригрозил бывшей супруге ножом и пойдёт под суд

25 февраля 2019 года, 09:44

В Красногородске будут судить местного жителя, угрожавшего убийством своей бывшей жене. Об этом «Псковской правде» сообщил Прокурор района младший советник юстиции Виктор Удальцов.

В ходе предварительного расследования установлено, что между бывшими супругами, которые в настоящее время совместно проживают в одной квартире, произошла ссора и мужчина, не имея других аргументов, находясь в состоянии опьянения, взял в руку кухонный нож и стал угрожать женщине физической расправой. Ранее мужчина также привлекался к уголовной ответственности за данное преступление и также в отношении бывшей супруги.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские дзюдоисты привезли награды с первенства Северо-Западного Федерального округа
Более 300 заявок поступило на региональный кадровый конкурс «Лидер года»
Светлана Иванова: Планирую вязать одежду для домашних питомцев – собачек и кошек
Ольга Ильина: Связала новых ежиков, слоников, котиков и героев любимых мультфильмов
Виктор Лижечко: Для посетителей «ART-ели» приготовил поделки с росписью по декупажу
Юлия Полушкина: Для ярмарки «ART-ель» создаю весеннюю коллекцию бижутерии
В бесплатный автобусный тур по новостройкам приглашают всех желающих псковичей
Разыскивается житель Порхова, укравший у великолучанина контейнер с едой
Лия Карпович: Очень хочу освоить новые приёмы в скрапбукинге и декупаже

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
12 февраля 11:25

Самовар Куинджи

Два украли, один нашли — старинные самовары на дровяной тяге стали объектами расследований

Происшествия / ЧП
29 ноября 09:49

Две трагедии

Трое детей серьезно пострадали в ДТП, а через сутки еще четверо сгорели на пожаре вместе с мамой и бабушкой

Происшествия / ЧП
28 ноября 15:00

«Мама сказала, что дома никого»

На Лепешах выгорел дом на две семьи из-за упавшего поддона газового котла, погиб человек (ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)