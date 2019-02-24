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Общество

Почти на 48 тысяч рублей купили псковичи «Добрых авосек»

24 февраля 2019 года, 15:13

С начала года псковичи купили в «Империале» 158 «Добрых авосек» на общую сумму 47 400 рублей. Это около 400 кг гуманитарной помощи. Как сообщили «Псковской правде» организаторы акции, в авоськах продукты питания, хозтовары и товары для животных.

«Эти наборы адресованы малоимущим семьям, больным и одиноким людям, лицам без определенного места жительства, приюту бездомных животных, - рассказали устроители благотворительного марафона «Добрый Псков». - Мы поместили их рядом с отделом выпечки и хлебобулочных изделий в «Имеприале». Благотворителям-покупателям останется взять, и оплатить этот пакет на кассе, и оставить в специальной корзине с символикой акции в закассовой зоне. Стоимость пакета фиксированная - 300 рублей, в нее также заложена скидка от партнеров акции - торговой сети «Пчелка». 

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