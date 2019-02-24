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Транспорт

Дорогу между Старым Изборском и Островом закрыли на 30 дней для большегрузов

24 февраля 2019 года, 10:50

Введено временное ограничение движения с установкой знаков на ряде автомобильных дорог области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В связи с разрушением покрытия на проезжей части автомобильных дорог общего пользования регионального значения Псковской области «Старый Изборск – Палкино – Остров» и «Васильево – Анскино – Локно – Васильево» и необходимостью принятия мер по сохранности автомобильных дорог «Псковавтодор» с 15 февраля вводит временное ограничение движения с установкой знаков на автомобильных дорогах:

- «Старый Изборск – Палкино – Остров» 3.12 «Ограничение нагрузки на ось»;

- «Васильево – Анскино – Локно – Васильево» 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Ограничение движения введено на срок 30 календарных дней. 

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