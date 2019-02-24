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Общество

Александр Братчиков пригрозил подрядчикам штрафом в 600 тысяч рублей за уборку города

24 февраля 2019 года, 10:11

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поручил начальнику управления городского хозяйства Николаю Баринову применять штрафные санкции к подрядчикам. Занимающимся уборкой снега, если ситуация в городе не изменится в лучшую сторону. Об этом сам Братчиков накануне рассказал на своей странице в «Инстаграм»:

«По поручению губернатора совместно с начальником УГХ Пскова Бариновым Н.А провёл выездное совещание. Высказал подрядчикам претензии по качеству уборки города. Также напомнил, что мы все несём персональную ответственность перед горожанами. Баринов Н.А доложил, что в контрактах на уборку города предусмотрены штрафные санкции за некачественное выполнение работ и минимальный штраф более 600 тысяч рублей. Поручил применить Баринову Н.А штрафные санкции, если подобная ситуация будет продолжаться. Сегодня в уборке города участвует: 14 универсальных дорожных машин, 12 тракторов МТЗ по уборке тротуаров, 6 бригад дворников по очистке автобусных остановок».

Глава администрации Пскова высказал подрядчикам претензии.
Фото из аккаунта Александра Братчикова в «Инстаграме».

Напомним, 22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил «неуд» властям города за уборку города и состояние дорог. «Как после войны. Это откровенное издевательство над людьми. Если вы не можете, мы сами будем этим заниматься», - заявил губернатор.

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