Александр Братчиков пригрозил подрядчикам штрафом в 600 тысяч рублей за уборку города

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поручил начальнику управления городского хозяйства Николаю Баринову применять штрафные санкции к подрядчикам. Занимающимся уборкой снега, если ситуация в городе не изменится в лучшую сторону. Об этом сам Братчиков накануне рассказал на своей странице в «Инстаграм»:

«По поручению губернатора совместно с начальником УГХ Пскова Бариновым Н.А провёл выездное совещание. Высказал подрядчикам претензии по качеству уборки города. Также напомнил, что мы все несём персональную ответственность перед горожанами. Баринов Н.А доложил, что в контрактах на уборку города предусмотрены штрафные санкции за некачественное выполнение работ и минимальный штраф более 600 тысяч рублей. Поручил применить Баринову Н.А штрафные санкции, если подобная ситуация будет продолжаться. Сегодня в уборке города участвует: 14 универсальных дорожных машин, 12 тракторов МТЗ по уборке тротуаров, 6 бригад дворников по очистке автобусных остановок».