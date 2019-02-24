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Происшествия

Загоревшуюся в Пскове квартиру тушил 21пожарный

24 февраля 2019 года, 09:38

За сутки пожарно-спасательными подразделениями в Псковской области организована работа по ликвидации пяти техногенных пожаров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 23 февраля в 14:10 поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Новосокольнический район, Пригородная волость, деревня Шубино. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 14:47 поступило сообщение о возгорании мусора в металлическом контейнере по адресу: Великие Луки, Октябрьский проспект. Для ликвидации пожара привлекались 1 единица техники, 3 человека.

В 15:11 поступило сообщение о возгорании бани по адресу: Великие Луки, ул. Рижская. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

В 19:43 поступило сообщение о возгорании квартиры по адресу: Псков, переулок Машиниста. Для ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 21 человек.

24 февраля в 5:16 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по адресу: Опочка, ул. Царькова. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

ВАЖНО

Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.

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