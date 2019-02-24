Память погибших разведчиков почтил псковский губернатор вместе с сыном

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по случаю Дня защитника Отечества вместе с сыном возложил цветы к памятнику разведчикам, погибшим при исполнении воинского долга, рассказали «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Они почтили память павших защитников Родины минутой молчания.

В церемонии также принял участие командир псковской бригады спецназа ГРУ Константин Бушуев.

Памятник «Воинам-разведчикам, павшим в бою» открыт 27 октября 2000 года на территории части. На гранитных плитах высечены навечно фамилии 167 воинов-афганцев и 34 воина бригады, погибших в Чечне.

За годы существования в Пскове части спецназа в боях погибли 217 военнослужащих: 167 — в Афганистане, 50 — на Северном Кавказе.