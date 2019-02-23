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Общество

Голландские и русские школьники посетили приют для бездомных животных «Лесопилка»

23 февраля 2019 года, 13:20

22 февраля приют для бездомных животных «Лесопилка» посетила группа голландских и русских школьников, сообщили "Псковской правде" псковские зоозащитники.

Программа посещения была веселой, шумной и насыщенной. Сначала волонтеры ПРОО «Зоозащита» провели экскурсию по приюту – гости познакомились с каждой собакой, погладили котов в кошачьем отделении и щенков в щенячьем. А также заглянули к курам, гусыне и поросятам, которым можно почесать брюшко.

После короткой передышки у теплой печки ребята разделились на группы, одна из которых отправилась помогать приюту в ежедневных трудах – собирать дрова в мешки, чтобы после распределить их к печам, которыми отапливаются помещения приюта. Другая группа ребят положила начало раскрашиванию бетонного забора, которым огорожен подъезд к приюту. В зоозащитной организации  надеются, что в обозримом будущем все 200 метров ограждения будут расписаны радостными картинками и у приюта появится настоящий арт-забор.

-Ну и какие же гости без чаепития! После активной работы на свежем воздухе у всех разыгрался аппетит, поэтому чайный стол с пирогами, блинами и самоварами, накрытый с помощью и поддержкой благотворителей был как нельзя кстати, - рассказали зоозащитники.

После всех трудов и чаепития ребята разъехались по домам, но в приюте еще осталось много варенья и печенья, а все животные всегда ждут посетителей и радуются вниманию. Псковская общественная региональная организация «Зоозащита» приглашает псковичей приезжать в гости в приют для бездомных животных «Лесопилка» - гулять с собаками, гладить котов и пить чай с вареньем! И продолжить начатое нашими гостями – оставить свой след на бетонном заборе, краски еще остались.

«Зоозащита» приглашает псковичей приезжать в гости в приют для бездомных животных «Лесопилка»
Фото ПРОО «Зоозащита»
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