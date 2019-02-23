Традиционный парад войск Псковского гарнизона состоялся в Крестах

В День защитника Отечества в Пскове, в микрорайоне Кресты, состоялся традиционный парад войск Псковского гарнизона и церемония возложения цветов к обелиску в честь первых побед Красной армии под Псковом и Нарвой в 1918 году, сообщили "Псковской правде" в пресс-службе областной администрации.

У монумента собрались военнослужащие, военные моряки и боевые летчики, пограничники, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, молодежь, общественные деятели, жители и гости города. Они возложили воинскую гирлянду и цветы к подножию памятника.

Почетный караул вместе с воинами Псковского гарнизона несли юные воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот».

С Днем защитника Отечества участников торжественного церемониала от имени Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравил начальник Управления специальных программ Администрации Псковской области Игорь Виноградский.

-Минувший век коренным образом изменил нашу страну, подверг серьезным испытаниям наш народ и государство. В непростые прошедшие десятилетия жители Псковской области внесли особенно примечательный вклад в Защиту Отечества. Наши герои вписали свои имена в российскую историю во время борьбы с интервентами, в период Великой Отечественной войны, в боях со многими противниками, угрожавшими нашей стране в XX и XXI веке. Без сомнений, что эта славная летопись будет продолжена силами нового поколения военнослужащих, знаниями и опытом ветеранов, уверенной службой наших офицеров и солдат, — сказал Игорь Виноградский и пожелал всем счастья, здоровья и благополучия.

Временно исполняющий обязанности начальника Псковского территориального гарнизона, начальник штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковник Роман Железняков во время своего выступления подчеркнул, что наша область всегда славилась историческими и боевыми традициями и пожелал всем крепкого здоровья и успехов в службе.

В завершение выступлений служащие разных родов войск Псковского гарнизона прошли тожественным маршем.

Здесь же, у монумента, для жителей и гостей города была организована выставка военной техники и оружия, которое состоит на вооружении современной Российской армии.

Напомним, что в феврале 1918 года из добровольцев были созданы первые красноармейские отряды, которые именно под Псковом и Нарвой оказали решительное сопротивление германским войскам. В честь этих событий 23 февраля ежегодно стал отмечаться всенародный праздник — День Красной (Советской) армии и Военно-Морского флота, сегодня — День защитника Отечества. И от этой даты идет отсчет образования Красной Армии.