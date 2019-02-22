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Происшествия

Житель Астраханской области продал великолучанину поддельные монеты и стал фигурантом уголовного дела

22 февраля 2019 года, 17:00

В Великих Луках полицией ведется розыск «коллекционера», который ввел в заблуждение местного жителя, предложив ему поддельные монеты.

По версии следствия, в городе на Ловати 20 февраля в квартиру дома по улице Ставского к 67-летнему мужчине зашел неизвестный молодой человек. Он предложил пенсионеру приобрести у него 81 золотую монету номиналом десять рублей, якобы, периода правления российского императора Николая Второго. При этом для убедительности продемонстрировал горожанину монету, которая, судя по всему, была действительно золотой. Однако, ее гость оставил у себя.

Заинтересовавших этой коллекцией, великолучанин заплатил за нее 50 тысяч рублей и отдал незнакомцу в придачу еще два баяна. Тот вполне довольный ушел. А вскоре горожанин выяснил, что приобретенные им монеты являются ничем иным как обычной подделкой. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 100 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело. По имеющимся сведениям, в совершенном мошенничестве подозревается житель Астраханской области, 1990 года рождения.

В этой связи полиция напоминает гражданам о необходимости быть предельно осмотрительными при встрече с подобными «нумизматами».

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