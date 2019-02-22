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Общество

Бюст Героя Советского Союза Александра Сидоровича открыли в Середке

22 февраля 2019 года, 15:18

В селе Середка торжественно открыли бюст Героя Советского Союза, уроженца деревни Маслогостицы Псковского района Александра Сидоровича. Изготовление и установка бюста была осуществлена по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках программы по увековечиванию памяти героев Отечества, реализуемой Российским военно-историческим обществом. Об этом «Псковской правде»

Бюст был установлен в одном из самых оживленных мест села — во дворе Середкинской средней школы. Открытие было приурочено к празднованию 75-летия освобождения Середки от немецко-фашистских захватчиков, которое отмечается 22 февраля.

В торжественной церемонии открытия бюста приняли участие представители Администрации района, ветераны, учащиеся Псковского района, юннармецы и жители Середки.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жителей села поздравил начальник Комитета по образованию региона Александр Седунов.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
Председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев в своем выступлении отметил особую значимость увековечивания памяти Героем именно в их родных местах.

Ранее, в рамках этого проекта, бюсты Героям Великой Отечественной войны открыли сразу в двух районах Псковской области. Так, в деревне Михальки Великолукского района увековечили память Петра Шлюйкова, а в Локнянском районе в деревне Миритиницы — Александра Шарикова.

Александр Сидорович родился 5 января 1924 года в деревне Маслогостицы Псковского района. В 1941 году был призван на службу и окончил Батайскую военную авиационную школу летчиков.

К ноябрю 1944 года гвардии лейтенант Александр Сидорович был летчиком 79-го гвардейского штурмового авиаполка и совершил к тому времени уже 102 боевых вылета на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся ему большие потери, лично сбил 2 вражеских самолета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии лейтенанта Александр Сидорович был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. Был также награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды и медалями.

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