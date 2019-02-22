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Общество

Александр Голышев стал общественным советником губернатора по вопросам культуры и музейного дела

22 февраля 2019 года, 11:41

Председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев назначен общественным советником губернатора области по вопросам культуры и музейного дела. О своем решении глава региона Михаил Ведерников сообщил 22 февраля во время рабочей встречи с Александром Голышевым.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в должности советника Александр Голышев, в том числе, будет курировать вопросы объединения Псковского и Изборского музеев-заповедников и передачу Объединенного учреждения культуры на федеральный уровень.

«Переход на федеральный уровень позволит придать новую динамику развития обоих музеев и положительно скажется на самих сотрудниках, чья зарплата будет существенно выше. Сам переход был неоднозначно воспринят сотрудниками музеев, было много домыслов, не имеющих под собой реального основания. Вы должны быть моим представителем в этом процессе и с учетом вашего опыта правильно и безболезненно организовать всю работу по созданию Объединенного музея», - сказал Михаил Ведерников.

Александр Голышев поблагодарил Михаила Ведерникова за оказанное доверие и пообещал сделать все возможное, чтобы преобразования прошли максимально прозрачно и комфортно для всех заинтересованных сторон.

«В этом направлении уже проведена колоссальная работа, которая будет продолжена и скорректирована там, где это необходимо», - добавил он.

В рамках встречи стороны также обсудили планы по реализации ряда культурных проектов на территории региона, в том числе по линии Российского военно-исторического общества.

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