Татьяна Васильева: Даже маленькая брошь может привнести настроение в образ

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

Недавно Татьяна освоила новую технику: валяние на шелке. И из-под рук мастера появились нежные и удивительные броши. У сумочек тоже новые фасоны и оформление.

Женщине всегда хочется выглядеть красиво. И даже маленькая брошь может привнести настроение в образ. Хочу порадовать в первые дни весны всех женщин оригинальными сумочками и украшениями, созданными моими руками. Приближается весна, и появляются вдохновение, новые идеи и планы. Значит, жизнь не стоит на месте. У меня самой, как и у моих творений - интересные перспективы: проведение мастер-классов, участие в фестивалях и конкурсах и, конечно, в Ганзейских днях в Пскове!

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.