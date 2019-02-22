До конца февраля в Псковской области пересмотрят тарифы операторов по обращению с ТКО

Комитет по тарифам и энергетике Псковской области пересмотрит тарифные решения операторов и регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной админстрации.

Правительство РФ приняло решение снизить ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов. В соответствии с постановлением от 16 февраля снижены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов 4 класса опасности.

«На этом основании комитет по тарифам и энергетике пересмотрит тарифные решения операторов и регионального оператора по обращению с ТКО и до конца февраля утвердит новые тарифы на коллегии», — сообщили в областном комитете.