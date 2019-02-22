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Общество

Житель Локнянского района за изготовление обреза получил три года условного срока

22 февраля 2019 года, 09:46

Жителя Локнянского района привлекли к уголовной ответственности за изготовление и хранение обреза охотничьего ружья. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что мужчина, не имеющий разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и боеприпасов к нему, в один из дней марта 2018 года в доме по месту своего жительства при помощи пилки по металлу изготовил обрез одноствольного охотничьего ружья, то есть укоротил часть ствола одноствольного охотничьего ружья «ИЖ-К» 16 калибра до длины 456 мм и до 18 декабря 2018 года хранил его у себя дома.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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