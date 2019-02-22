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Экономика

Компания «Глобал Технолоджи» получила свидетельство резидента «Моглино»

22 февраля 2019 года, 09:40

В особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино» зарегистрирован еще один резидент. Соответствующее свидетельство получила компания «Глобал Технолоджи». В ближайшее время резидент приступит к проектированию производственных помещений, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Основная деятельность предприятия будет направлена на разработку и внедрение инновационных программных продуктов и программно-аппаратных комплексов для работы с массивами данных на базе телекоммуникационного и серверного оборудования центра обработки данных. Объем инвестиций по проекту составит более 510 млн рублей. Планируется создать 25 новых рабочих мест, 10 из которых — это высококвалифицированные разработчики-программисты.

Основой для разработки всех продуктов компании «Глобал Технолоджи» как в области программного обеспечения, так и в части производства высокотехнологичного оборудования, является активное внедрение передовых технологий и практик в области искусственных нейронных сетей.

Нейронные сети — одно из самых перспективных направлений в разработке систем искусственного интеллекта, позволяющее максимально близко смоделировать работу человеческой нервной системы, а именно ее способности к обучению и исправлению ошибок. Главная особенность любой нейронной сети — способность самостоятельно обучаться и действовать на основании предыдущего опыта, с каждым разом делая все меньше ошибок.

Именно использование этих практик и технологий позволяет компании «Глобал Технолоджи» уверенно чувствовать себя на крайне конкурентном рынке информационных технологий и высокотехнологичного ИТ-оборудования.

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