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Культура

Более 70 мастеров из Псковской области станут участниками выставки «Масленичный сувенир»

22 февраля 2019 года, 09:31

Во вторник, 26 февраля, в 17.00 в выставочном зале Дома ремесел (ул. Некрасова, дом 8) состоится открытие традиционной областной выставки «Масленичный сувенир». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Ежегодно эта выставка создает атмосферу праздника и предчувствия долгожданной весны. Более 70 участников из 14 районов Псковской области представили свои работы на выставку-конкурс в этом году. Среди них и постоянные участники, и мастера, еще не принимавшие участия в областных мероприятиях масленичного цикла, в том числе несколько детских коллективов, занимающихся декоративно-прикладным творчеством. Все богатство фантазии вложили мастера в изделия, посвященные одному из самых любимых народом праздников — Масленице.

За победу в традиционных номинациях выставки-конкурса («Образы и символика Масленицы в современном сувенире», «Массовый сувенир», «Кукла-Масленица», «Детский сувенир») соревнуются около 300 работ, выполненных в различных техниках: плетение из природных материалов, роспись и резьба по дереву, валяние из шерсти и текстиль.

Все работы, представленные на конкурс, имеют ярко выраженную масленичную символику и наполнены ярким народным колоритом.

Выставочный зал работает со вторника по пятницу с 11.00 до 17.00, в субботу с 12.00 до 16.00, воскресенье — выходной. 

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