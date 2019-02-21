Лже-адвокаты выманили у пенсионерки из Пыталово почти 100 тысяч рублей

В Пыталово к пожилой местной жительнице с заманчивыми предложениями обратились незнакомцы и украли у нее 90 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 82-летней пенсионерке в Пыталово позвонили неизвестные мужчины, которые представились некими адвокатами. Они напомнили женщине, что в свое время она приобрела медицинский прибор. И теперь, якобы, выяснилось, что представители организации, которая занималась реализацией этих приборов, обвиняются в мошенничестве. А пенсионерке как потерпевшей полагается солидная компенсация за причиненный ущерб.

Звонившие заявили, что готовы защищать интересы старушки, но их услуги необходимо оплатить. Поддавшись на все эти уловки, жительница Пыталово перевела на указанный счет деньги. В общей сложности, в руках мошенников оказалось более 90 тысяч рублей. Но на этом они не остановились и продолжали оказывать психологическое давление на потерпевшую. В итоге, она обратилась за помощью в полицию.