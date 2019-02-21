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Общество

Михаил Ведерников: Ратный подвиг разведчиков должен оставаться в наших сердцах

21 февраля 2019 года, 16:55

Череда памятных мероприятий, приуроченных к 19-й годовщине памяти воинов-разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения главного разведывательного управления (ГРУ), погибших в 2000 году в бою под Харсеноем, прошла в Пскове 21 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На территории войсковой части у памятника «Воинам-разведчикам, погибшим в бою» состоялся митинг памяти. У монумента в этот день собрались личный состав подразделения, родственники погибших и ветераны спецназа.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к собравшимся обратился и. о. руководителя аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

«Ратный подвиг разведчиков, отдавших свои жизни за Отечество, должен оставаться в наших сердцах. Об этом не должны забывать и последующие поколения. Память - связующее звено между прошлым и будущим. Она убеждает, предостерегает, дает силы и внушает веру. Вечная слава нашим героям!» - зачитал Сергей Дмитриев приветственный адрес главы региона и пожелал военнослужащим и родственникам погибших здоровья, любви ближних, поддержки друзей, мира и спокойствия.

Представитель командования 2-й отдельной бригады специального назначения отметил, что сегодня зажгутся поминальные свечи во многих храмах России, которые никогда не потухнут в сердцах родителей. «Воины-разведчики заслужили право на вечную память и вечное преклонение», - подчеркнул он.

Сегодня у монумента была отслужена лития, участники мероприятия возложили гирлянду воинской славы и цветы, почтили героев минутой молчания и троекратным оружейным салютом. Завершился митинг прохождением торжественным маршем личного состава части.

Напомним, 21 февраля 2000 года в бою под Харсеноем за господствующую высоту из 35 человек погибло 33. Из них — 25 разведчиков воинского подразделения из Пскова. Они до конца выполнили воинский долг, приняв на себя основной удар боевиков. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. Тем самым, была сорвана попытка бандитов внезапным ударом уничтожить мотострелковые разведподразделения.

27 октября 2000 года на территории части был открыт памятник воинам-разведчикам, павшим в бою. На гранитных плитах высечены навечно фамилии 167 воинов-афганцев и 34 воинов бригады, погибших в Чечне.

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