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Происшествия

Житель Владимира приехал в Псков и убил брата накануне его Дня рождения

21 февраля 2019 года, 16:16

В Пскове 70-летнего мужчину признали виновным в убийстве брата, который приехал поздравить его с юбилеем из Владимира. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что в ночь на 22 апреля 2017 года осужденный находился по месту жительства в Пскове вместе с 63-летним братом, который накануне приехал к нему на юбилей из Владимира вместе с семьей. В ходе общения хозяин схватил нож и ударил его несколько раз в шею и спину. В результате полученных ранений последний скончался на месте происшествия.

Приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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