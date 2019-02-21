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Общество

До 5 марта проездные на ближайший месяц псковичи смогут купить у кондуктора

21 февраля 2019 года, 15:11

В целях наилучшего обеспечения потребностей пассажиров в проездных билетах «Псковпассажиравтотранс» корректирует период продажи мартовских проездных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия.

Продажа проездных в автобусах будет производиться с 22 февраля по 5 марта.

Продажа проездных через кассы предприятия будет производиться в обычном режиме - с 25 февраля по 5 марта.

Режим работы касс:

- ул. Коммунальная, 77/1 - с 9.00 до 19.00, ежедневно, без обеда.

- ул. Леона Поземского,123 – с 08.00 - 17.00, с понедельника по пятницу, обед 12.00 – 13.00. Суббота и воскресенье – выходной

В дальнейшем (с апреля) реализация проездных билетов будет осуществляться в обычном режиме: в кассах и автобусах с 25-го по 5-е число месяца включительно.

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