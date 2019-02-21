Погибших в Чечне псковских разведчиков вспоминают сегодня родственники и сослуживцы

21 февраля в одном из элитных подразделений Псковского гарнизона почтили память 25 военнослужащих соединения, погибших 19 лет назад в бою под Харсеноем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Отдать дань памяти героям пришли представители руководства города Пскова и Псковской области, военнослужащие 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, ветераны части, а также родственники, близкие, друзья и сослуживцы погибших при исполнении воинского долга на территории Северо-Кавказского региона.
У памятника «Воинам-разведчикам, погибшим в бою» отслужили литию, затем участники митинга возложили Гирлянду воинской славы и корзины с цветами.
Митинг завершился торжественным маршем личного состава части.
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков».
Напомним, что 21 февраля 2000 года в бою под Харсеноем за господствующую высоту из 35 человек погибло 33. Из них - 25 разведчиков воинского подразделения из Пскова. Они до конца выполнили свой воинский долг, приняв на себя основной удар боевиков.
27 октября 2000 года на территории части был открыт памятник воинам-разведчикам, павшим в бою. На гранитных плитах высечены фамилии 167 воинов-афганцев и 34 воинов бригады, погибших в Чечне.