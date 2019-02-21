Погибших в Чечне псковских разведчиков вспоминают сегодня родственники и сослуживцы

21 февраля в одном из элитных подразделений Псковского гарнизона почтили память 25 военнослужащих соединения, погибших 19 лет назад в бою под Харсеноем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отдать дань памяти героям пришли представители руководства города Пскова и Псковской области, военнослужащие 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, ветераны части, а также родственники, близкие, друзья и сослуживцы погибших при исполнении воинского долга на территории Северо-Кавказского региона.