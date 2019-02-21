Ольга Бердечникова: Жду от «ART-ели» новых впечатлений, вдохновения и заряда позитивной энергии

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.
Мастер Ольга Бердечникова в «ART-еле» участие принимает впервые. Занимается она росписью по стеклу, делает детские метрики, развивающие игрушки из фетра, постеры для дома, вяжет, изготавливает аксессуары для волос, брошей.
Фото предоставлено Ольгой Бердечниковой.
Жду от ярмарки новых впечатлений, вдохновения и заряда позитивной энергии от общения со сходными по духу людьми!
Ольга Бердечникова, мастер Для ярмарки она подготовила аксессуары для девичей красоты: заколочки, резиночки, броши; для домашнего уюта и интерьера: картины, постеры, детские метрики (роспись по стеклу), декоративные подушки; вязаные изделия.
Фото предоставлено Ольгой Бердечниковой.
Фото предоставлено Ольгой Бердечниковой.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.
Чтобы не упустить интересные новости, вступайте в официальную группу мероприятия ВКонтакте.
Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.