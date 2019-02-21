Ольга Бердечникова: Жду от «ART-ели» новых впечатлений, вдохновения и заряда позитивной энергии

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

Мастер Ольга Бердечникова в «ART-еле» участие принимает впервые. Занимается она росписью по стеклу, делает детские метрики, развивающие игрушки из фетра, постеры для дома, вяжет, изготавливает аксессуары для волос, брошей.

Жду от ярмарки новых впечатлений, вдохновения и заряда позитивной энергии от общения со сходными по духу людьми!

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.