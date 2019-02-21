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Политика

Пять короткометражных фильмов покажут сегодня вечером в проектном офисе «Команды 2018»

21 февраля 2019 года, 10:07

21 февраля в 19.00 в проектном офисе «Команда 2018» (ул. Некрасова, д. 19) состоится очередное заседание «Ленфильм-клуба». Молодёжный центр Союза кинематографистов Санкт-Петербурга снова подготовил для Пскова программу из пяти новых короткометражных фильмов, снятых российскими режиссёрами: «Чиппендейл», «Проверка», «Семья offline», «Русиано», «Путешествие Федора по Москве начала XXI века».

После просмотра, можно будет пообщаться c авторами фильмов и принять участие в дискуссии с председателем молодёжного центра союза кинематографистов Санкт-Петербурга Николаем Котяшем на тему «Форум молодого кино «Кинолето 2019». Это открытая площадка для продвижения лучших молодых российских кинематографистов и их фильмов, способных вызвать интерес и лояльность к короткометражному кино и российскому кинематографу, в целом. Она будет работать в этом году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и включать в себя фестиваль живого кино под открытым небом «Кинолес», кинопрактикум «Кинолето» и киноквест.

Напомним, что «Ленфильм-клуб» открылся в Пскове в декабре 2017 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. С тех пор в регионе прошло более десяти показов фильмов с участием их создателей. 

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