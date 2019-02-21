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Культура / Выставка

Елена Бакеева: Новые развивающие игры для детей я представлю на ярмарке «ART-ель»

21 февраля 2019 года, 09:46

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

От нового творческого сезона мы ожидаем новых идей, новых знакомств, новых клиентов. В этом творческом сезоне мы планируем создание новых книг из фетра для девочек (кухня, домик для принцессы) и мальчиков (книгу с машинками, планшет-парковка) и, конечно, азбуку. Мы с удовольствием примем участие в новых мастер классах, совместных пошивах.

Елена Бакеева, мастер
Фото предоставлено Елена Бакеева.

На ярмарке Елена представит новые интересные развивающие игры для детей (игра счёт «весёлый кактус», игры с прищепками (кто что ест?, чей домик? и многое другое).

Фото предоставлено Елена Бакеева.
Все работы автора многофункциональные, легки в использовании и яркие. Изделия для детей помогают развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику, цветовосприятие, логику и т.д. Изделие для взрослых создают эстетическое удовольствие, гармонично вписываются в интерьер.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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