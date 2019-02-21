Борцы из Дагестана приедут в Великие Луки на турнир памяти Александра Матросова

В субботу, 23 февраля, в Доме спорта в Великих Луках (ул. Клевцова, 4) состоится 6-й международный турнир по смешанным боевым единоборствам ММА памяти подвига героя Советского Союза Александра Матросова.

География приезжих команд с каждым годом растёт, в этом году ожидаем новых участников - команду из республики Дагестан. Турнир является одним из отборочных соревнований для формирования сборной команды Псковской области по смешанным боевым единоборствам ММА, а также для дальнейшего участия в зональных первенствах и чемпионатах. В марте этого года Чемпионат Северо-Западного Федерального округа пройдет в Петрозаводске.

Всех неравнодушных к этому виду спорта приглашают прийти и поболеть за бойцов. Начало в 12.00. Вход свободный.