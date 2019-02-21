Зампрокурора области Виктор Борисенко ждёт вопросы от жителей Бежаницкого района

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко в феврале проведет личный прием граждан в прокуратуре Бежаницкого района, расположенной по адресу: п. Бежаницы, ул. Советская, д. 64а. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с заместителем прокурора области в срок до 22 февраля 2019 года необходимо обратиться к исполняющему обязанности прокурора Бежаницкого района Марии Петровой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.