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Общество

Зампрокурора области Виктор Борисенко ждёт вопросы от жителей Бежаницкого района

21 февраля 2019 года, 09:36

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко в феврале проведет личный прием граждан в прокуратуре Бежаницкого района, расположенной по адресу: п. Бежаницы, ул. Советская, д. 64а. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с заместителем прокурора области в срок до 22 февраля 2019 года необходимо обратиться к исполняющему обязанности прокурора Бежаницкого района Марии Петровой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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