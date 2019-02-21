Официально зарегистрированы герб и флаг Псковской области

Делегация Псковской области приняла участие в заседании Геральдического совета при президенте Российской Федерации, на котором состоялась официальная регистрация геральдических символов региона, установленных законом Псковской области от 28 декабря 2018 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.