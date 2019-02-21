Сложная дорожная обстановка будет сегодня в Псковской области из-за гололёда

Псковских водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, так как в ближайшие сутки сохранится неблагоприятная обстановка: в ночное время на территории региона будет наблюдаться понижение температуры с возможным образованием гололедицы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

При управлении транспортными средствами водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию, не превышать установленный скоростной режим и не совершать опасных маневров.

Кроме этого, при проезде пешеходных переходов важно помнить, что при гололедице тормозной путь машины увеличивается. Особенно это касается проезда перекрестков ночью на неосвещенных участках дороги, когда темный силуэт пешехода водителю сложно разглядеть.

В свою очередь, пешеходов сотрудники ГИБДД тоже просят быть предельно осторожными. Переходить дорогу следует только в установленных местах и, убедившись, что водители вас пропускают.