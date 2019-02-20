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Политика

Михаил Ведерников: Всё послание президента было построено вокруг темы национальных проектов

20 февраля 2019 года, 17:56

Комментарий губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по итогам послания президента Федеральному Собранию РФ:

«Все послание президента было построено вокруг темы национальных проектов. Владимир Владимирович начал с того, что нужно быть готовым держать высокий темп преобразований. Все задачи достаточно амбициозные, но выполнимые, и те, кто ими занимается, должны четко понимать, как они будут их реализовывать.

Большой блок задач касался социальных вопросов. Президент акцентировал внимание на том, что одна из главных задач — сбережение народа России, и озвучил ряд значимых решений, которые были встречены аплодисментами. Это касается, в частности, поддержки семей. С 1 июля планируется увеличить выплату семьям с детьми-инвалидами, принять ряд мер, которые дадут дополнительные налоговые льготы для многодетных семей. Речь также шла о необходимости снижения ипотечной ставки, применении льгот на весь период кредитования для многодетных семей. Все озвученные инициативы мы обязательно проработаем на региональном уровне. Так, я уже дал поручение проработать вопрос представления льгот, частичной компенсации за оплату вывоза твердых коммунальных отходов.

Также президент сказал о необходимости продолжать работу по снижению уровня бедности. К 2024 году как минимум в два раза должно сократиться число малоимущих граждан. Важная для нашего региона инициатива — тиражирование практики социального контракта. В нескольких регионах страны этот опыт уже успешно реализован, и мы со своей стороны будем прорабатывать эту модель.

Еще один важный момент, в том числе для нашей Псковской области, — снятие возрастных ограничений по программе «Земский доктор». Для нас эта программа очень актуальна, и у нас были случаи, когда медики старшего поколения хотели стать участниками программы, переехать в село, но из-за отсутствия мер поддержки меняли свое решение. Теперь вопрос будет снят. Также мы приветствуем и поддерживаем инициативу президента о запуске федерального проекта «Земский учитель». В настоящее время в сельских и районных школах Псковской области открыто 264 вакансии. К тому же многие работающие педагоги находятся в предпенсионном либо пенсионном возрасте. Мы рассчитываем, что эта программа поможет нам серьезно укрепить кадровый потенциал учителей на селе».

Напомним, президент России 20 февраля выступил в Гостином дворе в Москве с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Полную стенограмму обращения главы государства читайте здесь.

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