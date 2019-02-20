Компенсацию за вывоз ТКО будут получать более 75 тысяч жителей Псковской области

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан Псковской области по оплате расходов на вывоз мусора обсудили 20 февраля на рабочем совещании в Пскове. Поручение проработать дополнительные меры поддержки дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В совещании приняли участие председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Армен Мнацаканян, специалисты комитета, а также директор ООО «ЭкоПром», филиала компании «Мехуборка» — регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст.

Как отметил Армен Мнацаканян, в первую очередь компенсационные выплаты будут предназначены для тех льготников, которые сегодня получают федеральную поддержку. Речь идет о ветеранах войны и инвалидах. Таких в Псковской области проживает около 55 тысяч. Для них предусмотрена компенсация в размере 50%.

Также с введением новой системы оплаты за вывоз мусора компенсацию из областного бюджета по данному виду расходов в размере 30 процентов будут получать и многодетные семьи. Это примерно 20 тыс жителей Псковской области.

Участники совещания договорились о проведении технической сверки списка плательщиков за вывоз мусора, который имеется у регоператора, и списка тех жителей региона, на которых распространяется льгота по оплате данной услуги. Кроме того, будут подготовлены соответствующие изменения в областной закон «О социальной поддержке многодетных семей».

На встрече также прозвучала информация о том, что с марта специалисты комитета по социальной защите населения будут выезжать в районы Псковской области, чтобы на месте объяснять жителям нюансы новой схемы вывоза мусора. Первым таким районом станет Струго-Красненский.

Напомним, с 1 января в связи с изменениями в федеральном законодательстве на территории региона запущена реформа системы обращения с ТКО, которая предполагает переход к договорным отношениям с региональным оператором по обращению с ТКО. В Псковской области таким оператором по итогам открытого конкурса стало ООО «Экопром» («дочка» группы компаний «Мехуборка»). Цель нововведений — выстроить четкий и прозрачный процесс оказания услуги на каждом этапе: своевременный сбор мусора, аккуратная транспортировка, сортировка и переработка, захоронение остатков без нанесения ущерба окружающей среде.