Мария Ильина: Для посетителей ярмарки «ART-ель» я подготовила новые ягодные украшения

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.
Для посетителей весенней ярмарки я подготовила новые ягодные украшения. Женщине всегда приятно быть яркой и оригинальной.
Мария Ильина, мастер
Кроме того, семейная артель «Чертополохо», в которой состоит Мария, планирует выпустить свою коллекцию экоодежды из натуральных тканей.
Мария делает украшения из полимерной глины, эпоксидной смолы, сухоцветов и полудрагоценных камней.
- Меня очень увлек процесс превращения безжизненного куска глины в хрупкие нежные цветы, изящную филигрань, невероятные переливы и сочетания оттенков, - говорит она.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.
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