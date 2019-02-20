Мария Ильина: Для посетителей ярмарки «ART-ель» я подготовила новые ягодные украшения

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

Для посетителей весенней ярмарки я подготовила новые ягодные украшения. Женщине всегда приятно быть яркой и оригинальной. Мария Ильина, мастер

Кроме того, семейная артель «Чертополохо», в которой состоит Мария, планирует выпустить свою коллекцию экоодежды из натуральных тканей. Мария делает украшения из полимерной глины, эпоксидной смолы, сухоцветов и полудрагоценных камней. - Меня очень увлек процесс превращения безжизненного куска глины в хрупкие нежные цветы, изящную филигрань, невероятные переливы и сочетания оттенков, - говорит она.