Сегодня к 16 часам починят неработающий полторы недели светофор на Рижском проспекте

20 февраля обещают отремонтировать неработающий полторы недели светофор на Рижском проспекте у дома №49. Как пояснила глава пресс-службы администрации Пскова Анна Удовенко, в районе 16 часов будут проводить тестовые работы, и вечером светофор будет работать в обычном режиме.

Светофор в оживленном месте, между «Магелланом» и «Магнитом», не работал с 10 февраля. В «Псковскую правду» поступали обращения от читателей, что городские власти не реагируют на призывы исправить светофор. Причиной неисправности светофора стало повреждение кабеля при ремонте одного из магазинов, расположенного поблизости.

15 февраля на переходе произошло ДТП: «Лада Калина» сбила девушку, которая переходила дорогу. Девушку с травмами отвезли в больницу.