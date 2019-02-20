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Общество

В российских поездах появятся маски для сна, изготовленные заключенными из Островского района

20 февраля 2019 года, 10:31

Исправительная колония № 2, которая расположена в селе Крюки Островского района, занялась изготовлением швейной продукции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

Ассортимент выпускаемой продукции в колонии постоянно пополняется.
Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области.
На сегодняшний день, швейный участок учреждения изготавливает простыни, наволочки, полотенца для осужденных, рабочие костюмы, рукавицы.

В исправительной колонии освоили новый вид продукции – маски для сна. В настоящее время на производстве трудятся пять осужденных. Первая партия готовых изделий в количестве 8 тысяч изделий, уже отгружена заказчику. Эта продукция входит в набор для пассажиров поездов.

Стоит отметить, в конце прошлого года швейное оборудование в учреждении было обновлено: закуплены прямострочные машинки. Также на 2019 год планируется дальнейшее расширение швейного участка и закупка дополнительного оборудования.

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