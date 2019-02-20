Специалисты МЧС рассказали, какая толщина льда на Псковском и Чудском озёрах

Река Великая

Разведка проводилась от железнодорожного моста до выхода в Псковское озеро. На участке реки от железнодорожного моста до поселка Родина толщина льда составляет 25-30 см. Под мостом 50-летия Октября толщина льда 30 см, под Ольгинским мостом - 20 см., под мостом Александра Невского - 28 см. В районе населенного пункта Писковичи толщина льда 20-22 см, в районе жилого комплекса «Видный» лед 18 см. В устье реки до населенного пункта Горки - толщина льда 15-18 см, местами небольшие промоины. Далее до выхода в Псковское озеро лед до 5 см, имеются многочисленные промоины и трещины, под тяжестью катера на воздушной подушке лед ломается. На выходе в озеро открытая вода, уходящая в озеро примерно на 500 метров и переломанный лед.