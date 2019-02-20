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Общество

Специалисты МЧС рассказали, какая толщина льда на Псковском и Чудском озёрах

20 февраля 2019 года, 10:07

Специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области провели ледовую разведку в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озёр. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Река Великая

Разведка проводилась от железнодорожного моста до выхода в Псковское озеро. На участке реки от железнодорожного моста до поселка Родина толщина льда составляет 25-30 см. Под мостом 50-летия Октября толщина льда 30 см, под Ольгинским мостом - 20 см., под мостом Александра Невского - 28 см. В районе населенного пункта Писковичи толщина льда 20-22 см, в районе жилого комплекса «Видный» лед 18 см. В устье реки до населенного пункта Горки - толщина льда 15-18 см, местами небольшие промоины. Далее до выхода в Псковское озеро лед до 5 см, имеются многочисленные промоины и трещины, под тяжестью катера на воздушной подушке лед ломается. На выходе в озеро открытая вода, уходящая в озеро примерно на 500 метров и переломанный лед.

Псковское озеро

Разведка проводилась по маршруту: устье реки Великой – о.Белов-Мешокль-Балсово-Мтеж-устье р.Великой. Повсеместно по маршруту следования лед толщиной 35-45 см. У острова Белов-43 см, в районах населенных пунктов Мешокль и Балсово 40-43 см, между Мтеж и Колпино - 33-35 см. На расстоянии 1 км от устья р. Великая лед 45 см.

Чудское озеро

Разведка проходила на удалении до 15 км от берега в районе населенных пунктов Лаптовицы, Устье, Береговая Луневщина, Клинно, Спицино. В ходе разведки было выявлено, что повсеместно лед толщиной 38-42 см., открытых участков воды нет.

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