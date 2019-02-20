Заместитель прокурора области Сергей Левшаков ответит на вопросы жителей Невеля

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков 28 февраля организует личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи в Невельской межрайонной прокуратуре по адресу: г. Невель, ул. Герцена, д. 16 с 17.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к Невельскому межрайонному прокурору Александру Бутылину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.