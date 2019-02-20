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Общество

Нетрезвый великолучанин во второй раз попался на пьяной езде и отправился в тюрьму

20 февраля 2019 года, 10:00

Великолучанин, повторно севшему пьяным за руль, лишился свободы на восемь месяцев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В июне прошлого года дорожные полицейские на улице Розы Люксембург в городе на Ловати остановили автомобиль «Шкода», за рулем которого был 27-летний безработный местным житель. Мужчина был явно пьян и от медицинского освидетельствования отказался.

Позже выяснилось, что этот водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Городской суд рассмотрел уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом, подвергнутым наказанию и вынес обвинительный приговор.

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