Нетрезвый великолучанин во второй раз попался на пьяной езде и отправился в тюрьму

Великолучанин, повторно севшему пьяным за руль, лишился свободы на восемь месяцев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В июне прошлого года дорожные полицейские на улице Розы Люксембург в городе на Ловати остановили автомобиль «Шкода», за рулем которого был 27-летний безработный местным житель. Мужчина был явно пьян и от медицинского освидетельствования отказался.

Позже выяснилось, что этот водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Городской суд рассмотрел уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом, подвергнутым наказанию и вынес обвинительный приговор.